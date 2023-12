Le Chabada donne carte blanche à Vapa

Ce samedi 9 c’est les Portes Ouvertes des cfas de la Chambre du Commerce et de l’Industrie. On en parle avec Jean François Laplanche.

Samedi 16 décembre c’est la carte blanche de VAPA au Chabada, avec ATOEM, Ouai Stéphane et Calling Marian. Producteur et dj… il est venu répondre à nos questions.

Et comme tous les jeudis on diffuse un reportage de la FRAP… Et cette semaine c’est celui de Martin! Il est parti en direction de Belle-beille pour questionner les riverains sur la nouvelle ligne de tram.