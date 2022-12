Cybersécurité, hackers russes et parentalité

Au programme ce soir, on accueillera des membres de la boîte à malice, une asso qui accompagne la parentalité. On parle avec eux des divergences éducatives au sein d’un couple, une conférence qui a eu lieu il y a quelques jours et que nous détaillerons dans le sous marin, sur les ondes de Radio Campus Angers.

En deuxième partie d’émission, on revient sur l’attaque informatique dont est victime le centre hospitalier de Versailles. On parle Cybersécurité avec Marion Prudhomme et Karim ZKIK de l’ESAIP, l’école d’ingénieur numérique à St Barthélémy d’Anjou, qui organise une journée dédiée à la protection des données.

Accompagné par cette joyeuse équipe Mathilde et Anne-Lise pour sa capsule positive !