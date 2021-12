Découvrez Auristelle…

Auristelle est une jeune auteur-compositeur-interprète, la musique est tout pour elle et elle a tout pour la musique ! Vous allez adorer sa sensibilité, sa voix est dingue, et elle se transforme quand le micro s’ouvre…

Wilfried Voyer nous parle de leur rencontre artistique, l’album Poussière d’étoile est en cours après une campagne Ulule plus que réussie !

Véronique, bénévole à la maison de quartier des 3 Mâts présente les Jours à Jouer, journées festives et fédératrices dans cette maison de quartier d’Angers.

Oriane Savouré-Lucas et Pascal Boursier papotent rigolent et rythment ce moment, merci à vous de ces bons moment partagés ! Belle écoute à toutes et tous,

Olivier Piat