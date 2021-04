Léo a reçu en studio Jean-Yves Dubré et Jean-Paul Roche, respectivement président et vice-président de l’Association France Palestine Solidarité 49. Au programme, discussion autour des actions de sensibilisation menées par l’asso et retour sur les dernières actualités internationales.

À la fin de cette émission, retrouvez également la chronique sportive de Firmin, notre stagiaire du moment.