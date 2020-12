Julien nous présente le journal La Topette!

Ces derniers mois vous êtes peut être déjà tombé sur La Topette, ce journal reconnaissable à sa couverture colorée, que ça soit en kiosque, dans un bureau de tabac ou même en boulangerie. Dans cette parution trimestrielle qui se veut locale, populaire et indisciplinée, on trouve des enquêtes et des reportages sur des sujets variés, le tout illustré par des illustrateurices du coin.

Pour revenir sur leur lancement et savoir ce que l’on va pouvoir trouver dans ce deuxième numéro qui vient de paraître, nous avons discuté avec Julien, un des co-fondateurs et rédacteurs du journal.