Des collectifs investis pour la défense des zones humides

Pour en savoir plus nous en avons discuté avec:

– Camille de Youth For Climate.

– Etienne de Justice Climatique et Greenpeace.

– Denis de Extinction Rebellion et Justice Climatique.

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur les zones humides et le PLUi ici, suivre les mobilisations à venir ici ou écrire à

Premier rendez vous ce samedi 10 avril à la Cité des associations, de 14h à 16h.