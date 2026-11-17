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- 150 ans ça se fête, pour l’occasion l’UCO vient d’installer deux immenses vitraux de l’artiste et prêtre dominicain le coréen KIM EN JOONG et le maître verrier Bruno Loire.