La Loi des séries #1 : février 2026

Pour cette toute première édition de la loi des séries, on a brassé large. De Bistronomia à Bridgerton et de Pluribus à Los Años Nuevos en passant par Validé, notre équipe de chroniqueurs avait pendant une heure plein de choses à vous dire sur tout un tas de séries qui valent le détour (la plupart du temps).

Histoire de prendre un peu de hauteur, on s’est aussi demandé « c’est quoi une bonne série ? », et on a terminé avec un tour de table de nos coups de cœur/coups de griffe.

Rendez-vous le premier dimanche du mois à 19h sur Radio Campus Angers !

Les séries dont on a parlé dans l’émission (dans l’ordre) :

Bistronomia

Los Años nuevos

Les Saisons

Bridgerton

Validé

Pluribus

Severance

The Chair Company

Twin Peaks

Merteuil

One Day

Fallout

Les randonneuses