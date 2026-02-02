La Loi des séries #1
Patrick Haour

La Loi des séries #1 : février 2026

Pour cette toute première édition de la loi des séries, on a brassé large. De Bistronomia à Bridgerton et de Pluribus à Los Años Nuevos en passant par Validé, notre équipe de chroniqueurs avait pendant une heure plein de choses à vous dire sur tout un tas de séries qui valent le détour (la plupart du temps).
Histoire de prendre un peu de hauteur, on s’est aussi demandé « c’est quoi une bonne série ? », et on a terminé avec un tour de table de nos coups de cœur/coups de griffe.

Rendez-vous le premier dimanche du mois à 19h sur Radio Campus Angers !

Les séries dont on a parlé dans l’émission (dans l’ordre) :

  • Bistronomia
  • Los Años nuevos
  • Les Saisons
  • Bridgerton
  • Validé
  • Pluribus
  • Severance
  • The Chair Company
  • Twin Peaks
  • Merteuil
  • One Day
  • Fallout
  • Les randonneuses

Playlist :

Désir Désir > Laurent Voulzy
(Les Saisons) /

Rider toute la night > Laeti
(Validé) /

