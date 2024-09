Coulisses de création 2/3 : les Interprètes et la musique contemporaine

Bonjour à toustes,

Aujourd’hui dans Musicoscope, le deuxième épisode d’un triptyque dédié à la création contemporaine.

Après un premier épisode dédié à ceux qui découvrent ce répertoire en l’écoutant, nous parlerons aujourd’hui de ceux qui le font vivre : les artistes interprètes, musiciens et chefs d’orchestre.

Pour la conception de cet épisode, j’ai eu la chance de pouvoir travailler avec l’Orchestre de Chambre de la Drôme, porté par Nicolas Mizen, et dirigé par James Kahane, pour leurs répétitions et concerts « Vent de Tlön », intégralement composés de créations, les 4 et 5 mai derniers. L’occasion d’échanger avec les musiciens et leur chef, autour de leur travail, et leur manière d’aborder ces œuvres si singulières.

Avec eux, on parle découverte, partage, méthode… Et même un peu d’amour !

Bonne écoute !

Pour aller plus loin / références citées dans l’émission :

L’Orchestre de Chambre de la Drôme (OCD)

L’Ensemble Orbis

Les musiciens/artistes : Laëtitia Cottave, Raphaël Bougy, Lisa Heute, Louis Quiles, Johanne Saunier, Eléonore Lemaire, Matthieu Gaillard, Enzo et Jean

Le chef d’orchestre James Kahane

Nicolas Mizen, directeur artistique de l’OCD

Le Conservatoire Nationale Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Le cycle d’Opéras « Licht » de Karlheinz Stockhausen

Les Ballets Confidentiels, fondés par Johanne Saunier et Eléonore Lemaire

Les Schémas Nationaux d’Orientation Pédagogique (SNOP)

* Les extraits que vous entendrez dans l’émission sont issus de la captation des concerts « Vent de Tlön », les 4 et 5 mai derniers. Les pièces programmées étant des créations, elles étaient alors jouées pour la première fois en live, et n’ont pas encore été officiellement diffusées dans une version enregistrée. Vous trouverez donc les références des pièces ci-dessous, mais pour l’instant pas de lien permettant de les réécouter. Ils seront ajoutés au fil de l’évolution publique de ces jeunes œuvres.