Portrait d’un jeune militant du journalisme d’opinion qui, via son association Infoscope, réalise sur You tube, reportages et documentaires témoignant d’une réalité sociale. En prenant appui sur la mobilisation actuelle contre la réforme des retraites, il se positionne comme un acteur s’opposant à un système politico-économique qu’il considère injuste et participe activement aux « chemins de l’espoir ».

Playlist : Défaite de famille > Orelsan / Le son qui met la pression > Lunatic / Sunka > Sola / Das geht ab > Die Atzen / Duel of the Fates > John Williams

B.O. Star wars / La colère > Gaëtan Roussel /