La Belle Reprise : Fresh and Deep Mix

Le duo d’électrons libres Daddy Raw Cuts et Eddy Funky Zulu Fresh vous donnent rendez-vous tous les seconds vendredi du mois entre 21h et 23h. Autour d’une sélection thématique, nous clamons haut et fort notre amour pour les sonorités synthétiques et les rythmes robotiques ! Bounce and Dream cultive la joie de découvrir les multiples facettes de la musique électronique, des danses tribales et progressives jusqu’aux incantations musicales les plus savantes. C’est aussi une belle une aventure amicale remplie de rêveries, de poésie et d’une dose de mystère cosmique. Chaque émission est pensée comme une ode à la créativité, à l’imaginaire et ouvrant le champ des possibles. Avec le Bounce and Dream, nous souhaitons rendre hommage à la club culture, des origines jusqu’à aujourd’hui avec un regard décalé et éclairé. Pendant 2 h vous êtes un bout dans notre tête et un booty dans notre fête !

Aujourd’hui, c’est un mix ambient/downtempo/electro/deep house sur lequel nous vous invitons à méditer, danser, célébrer la vie, l’automne, les feuilles qui tombent et nos pensées qui virvoltent.

01- Dark Morph – Dark Morph

02- Nueen – Sonno

03- Maara – The Ancient Truth

04- Leo James – Lonely

05- Cesare vs Disorder – What

06- Peace Orchestra – Meiter Platz

07- I-Cube – Kazio Plus 1

08- Tom Trago – Tracey – A Dark Oak

09- Paula Tape – Agua Congas (Project Pablo Remix)

10- Gateway Shuffle – Vanishing Tides

11- Pau Roca – Mystic Nonsense

12- Akasha System – Orange Horizon

13- LaSeech – Space Sunday

14- Thierry Tomas – August

15- Chaos in the CBD – Double Dribble

16- Adam Emil & Slim Hustla – Newfound Love

17- Cee ElAssaad – Cosmic Fusion

18- Black Eyes – Understood Sea Being

19- Arno E. Mathieu – Mistral Durance (Simoncino Main Remix)

20- Trancendance – Luv ‘N’ Happiness (Chapter 1)

21- 2 M-C – Times

22- Chapter and the Verse – Stealth (Swing Wing Mix)

23- F.D.M PostNegative – One Way Feat. Postnegative

