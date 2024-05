08-Sognare e festeggiare in Italia

Pour ce nouvel épisode du Bounce & Dream, nous avons décidé d’explorer le monde merveilleux de l’Italo House, un genre aux multiples facettes et plein de fantaisie ! Apparu à la fin des années 1980, l’Italo House s’inspire directement de l’Italo disco, du funk, du jazz et de la deep house qu’on peut entendre alors à Chicago ou dans le New Jersey. De 1989 à 1993, l’Italie connaît un âge d’or sans précédent avec comme point de départ les stations balnéaires de la côte adriatique comme Rimini ou Riccione et une multitude de discothèques baroques et décalées. Pensé pour le plaisir des sens et la culture club, l’Italo House autrement appelé Piano House ou Dream House, se distingue par ses mélodies envolées et atmosphériques, ses riffs de piano jazzy et ses vocaux sur fond de boîtes à rythmes analogiques endiablées. Remis au goût du jour avec les récentes compilations House Of Rievera de Nick V et Welcome To Paradise de Young Marco, l’Italo house n’en finit pas de faire danser et de fasciner ! Vos deux compères du beat, Eddie Funky Zulu Fresh et Daddy Raw Cuts vous invitent à une plongée dans les abysses du genre avec des morceaux issus des labels mythiques comme Dance Floor Corporation (D.F.C.), Discomagic, Calypso Records ou bien encore Vibraphone qui ont marqué à jamais l’histoire de la house italienne.

Bon voyage méditerranéen et vive l’Italie !

Peace, Love, Unity & Having Fun !

Bounce & Dream Zulu Crew

01-Black Box – Ride On Time

02-Now Now Now – Problem (Abyss Version)

03-Deep Blue – Deep Blue (The Inner Part Of Me)

04-Morenas – Hazme Sonar (Ambient Remix By Peter Vriends)

05-Optik – Music Harmony And Rhythm

06-Dali – A4 (A Tribute To The Highway)

07-Leo Anibaldi – Elements

08-Sasha – A Key To Heaven For A Heavenly Trance (Night Dubbing Mix)

09-The Sky – Dreams (Club Version)

10-Green Baize – Tramp Heart

11-Marika Lenny – Beat Summer (Ambient)

12-Deep Choice – Children Trip

13-Funkmaster Sweat – House Of Latin

14-The Jam Machine – Funky (Let’s Go) (House Mix)

15-Montego Bay – Everything (S-Tone Mix)

16-Tari Pari – Happy Funk (Mondorondo Mix)

17-Alex Lee Ft. Extacy – I’m Gonna Go Out (Wave Version)

18-DJ Le Roy Feat. Bocachica – Yo Te Quiero (Detroit Version)

19-The Bermuda Triangle – M

20-Be Noir – Give Me Your Love (New York Mix)

21-Maxine – Alien

22-Mary Hubert ‎, Thomas Maurice Eugene Wellington – Why Can’t We Live Together (Dance Mix)

23-Black Box – Ride On Time

Les autres émissions en écoute ici :

Streamez Eddy Sco | Écoutez la playlist Bounce & Dream Radioshow en ligne gratuitement sur SoundCloud