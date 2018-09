La Nuit Européenne des Chercheur.e.s 2018 « 1001 histoires »

Comme chaque année, Radio Campus France et Radio Campus Angers sont partenaires de la Nuit Européenne des Chercheurs. Pour cette belle occasion, nous sommes heureux de partager avec vous une émission en direct pendant 1 h.

Impulsée par la Commission européenne, la Nuit Européenne des Chercheurs est organisée en France par un collectif implanté dans une dizaine de villes françaises. Pour l’édition d’Angevine, elle se déroule au Théatre du Quai ; Cale de la Savatte de 18h00 à minuit. On vous rappelle que cet événement est gratuit et ouvert à tous.Une fois encore, le public pourra aller à la rencontre de chercheurs motivés et étonnants, de toutes disciplines – sciences humaines, sciences expérimentales, artistes … Chacun découvrira ainsi le métier de chercheur dans une ambiance ludique, décalée et décontractée.

Pour cette 14e édition, la Nuit Européenne des Chercheurs est placée sous la thématique « 1001 histoires ». Ce thème sera l’occasion de raconter les sciences, de découvrir des histoires de sciences ou des histoires de chercheurs. C’est donc l’art de la narration qui sera le fil rouge de cette édition. Mettre la recherche en récit est une excellente manière d’impliquer, d’intriguer, d’interroger, d’éveiller la curiosité du public. Transmettre ses connaissances, c’est raconter une histoire et la rendre passionnante.

Au programme de cette émission

Monsieur Jandot, de Terre des Sciences, organisateur de l’événement

Pause Musicale : James ‘Creole’ Thomas – Lead By No One

Pour nous parler de l’Intelligence humaine au secours de l’Intelligence artificielle et/ou vice versa / Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes de l’Université d’Angers, nous étions avec le Professeur David Rousseau

Pause Musicale : Bixiga 70 – Areia

1001 histoires du patrimoine littéraire / Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et Langues de l’Université d’Angers, nous étions avec Elisabeth Pinto-Mathieu, Directrice du CIRPaLL

Pause Musicale : Yan Tregger – Dawn And Darkness

Enfance et Jeunesse : raconter son histoire pour grandir avec Arnaud Roy, neuropsychologue / Programme de recherche de l’Université d’Angers

Merci également à RADIO CAMPUS France, Nicolas Hober, Emile Palmentier et Pierre-Louis Leseul

Merci à Etienne pour la technique

Merci enfin à Thibault et à Lucie pour le décrochage de nos studios.