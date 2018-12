Hey, salut les ptits loups,

Ce soir, j’ai alpagué le collègue Thibault, poto et aigle des platines aficionados de Musique ! Au programme ce soir : de l’éclectisme et pleins d’artistes qui nous emmènent en Espagne, en Anatolie, au Togo, en Guyane, au bénin, en Argentine et même dans les années 70.

Bonne écoute,

et n’oubliez pas d’ouvrir grand vos oreilles !

Bisous.

L. (et Thibault !)