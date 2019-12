Juicebox 5.12.2019

Il est évident que l’industrie musicale est dominée par les hommes. Selon Forbes, seulement 21.7% des artistes de Billboard’s “Top 100 Charts” de 7 dernières ans, sont femmes. C’est important de representer des femmes sur la radio, et donc cet émission de Juicebox est seulement des artistes féminine.

Il y a plusieurs artistes européens et américaines dans cette playlist. Bien que les femmes font les musiques de tous les genres, cette playlist a principalement des morceaux du rock et pop alternatif.

L’album en tête est l’EP, Orbit, de Someone. Orbit est plus qu’une EP. Someone a crée des œuvres interactives avec chaque morceau de l’EP. Trouver plus, ici.