S03E16 DEACON BLUE

QUEEN OF THE NEW YEAR > DEACON BLUE

WHEN THE WORLD KNOWS YOUR NAME (Columbia Records en 1989) /

REAL GONE KID > DEACON BLUE

FERGUS SINGS THE BLUES > DEACON BLUE

SAD LOVED GIRL > DEACON BLUE

YOUR CONSTANT HEART > DEACON BLUE

