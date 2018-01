Beatscape 13/01/2018

01 Alex Agore Yesterday Is Dead & Gone Yamato Dialects EP Kolour Recordings

02 Louke Man You Knoww Lil Devil Harsh Riddims

03 Luces Geronimo Soak Openers

04 Frag Maddin Stumpf Ist Trumpf The Common Ten Part 3 Upon You

05 yaeji New York 93 (Baba Stiltz Remix) Remixes, Vol. 1 Studio Barnus

06 BONJ Marseille Sidekicks Salted

07 Junior Sanchez Which Way To Go (DJ T remix) 10 Years Of VIVa MUSiC/Decadedance Remixes Part Two VIVa Music

08 Black Spuma Orme Orme International Feel Recordings

09 Kiani & His Legion On a Quest Dream the Dreams of Dreamers – EP Curle

10 Max Cooper Resynthesis World Passing By Max Cooper

11 Luca D’Alberto Wait for Me (Marquis Hawkes Remix) Wait for Me (Remixes) 7k!

12 Einmusik Marin Serenade Einmusika Recordings

13 Kerri Chandler Checkmate Watergate Records

14 Llewellyn Again & Again CheckmateThe Other Side of You Riotvan

15 Metro Area Atmosphrique Metro Area Environ

16 Ian O’Donovan Katla Metamorphic EP Portals

17 GABRIEL D’OR & BORDOY Sangenjo Night Memories Part 3 Selected

18 Giorgia Angiuli Around Your Space (Marc Romboy Lost in Space) Around Your Space Systematic

19 STEFAN VINCENT Synesthesia (Artefakt Rework) The Spaces Between Time EP Dynamic Reflection

20 MARK DU MOSCH Firefly UM-ing Clone Royal Oak

21 POLO Ticket Leisure Time EP Kann

22 SIMONE SOYA Quasar (original mix) Sensible Black EP Hypnotic Room

23 BORAI Dark Of The Sun Dark Of The Sun Halocyan

24 Etapp Kyle Source Alpha Ostgut Ton