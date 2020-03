Beatscape 07/03/2020

# Artist Track Album/EP Label

1 GIGI MASIN How To Disappear In A Kiss Calypso Apollo

2 RONE Babel Babel (Explicit) Infiné

3 CHRISTOPHER RAU & FRANKLIN DE COSTA Untitled 2 Untitled Black Orpheus

4 MBULELO 31 Planes Of Existence Supernatural EP Get Physical

5 DIFUSION Got Me Searching (feat Ant Thomaz) Got Me Searching Straight Talk

6 BNOISE Hear It (Punky Wash remix) Hear It Famille electro

7 Erik Van Den Broek Primerose (mix 2) DE:10.10 De Tuned

8 JIMPSTER The Way It Is One EP Freerange

9 MARINA TRENCH Train Call Waterside EP Wolf Music

10 OCTAL INDUSTRIES vs OHM Atkall Sedna Thule

11 LOVEBREAK Ecstasy The Love Me Love You EP Sprechen

12 FEAR-E Acid Conversion 5 Grey Skies In A Dear Green Place Dark Entries

13 DRUNKEN KONG This Is Where We Start Tronic

14 ALEX BANKS New Wonder (Lost Unicorns remix) Beneath The Surface Part 1 (Remixed) Mesh

15 KAG TRINITY Naruto Tokyo Visit House Salad Music

16 WAJATTA Tonight Don’t Let Get You Down BrainFeeder

17 KRIMP This Is House This Is Krimp EP Strictly Rhythm

18 JAMES SOLACE Keep On Mind Music Hot Creations

19 EXZAKT Start The Party Essential Collection Volume 3 Monotone

20 S-FILE White Screen Talking To You Black Traxx Series

21 ALAN FITZPATRICK Step Away (Intro mix) Step Away Rekids

22 PSYK Outline Opal Lake Non Series

23 KEN ISHII Landslide (Manuel Di Martino remix) Landslide EP Ribbon Recordings

24 JOHN SELWAY Sliders Real Rawax

25 DJ OVERNITE Thick Tool Boom Boom Allergy Season

26 SURGEON The Golden Sea The Golden Sea Ilian Tape

27 TYMOTICA Tin Teardrop (Dario Zenker’s Lounge remix) Incoherent Death Experience Ruffhouse Munich

28 HOOVERIAN BLUR Old Gold Old Gold Sneaker Social Club

29 MINOR SCIENCE Blue Deal Blue Deal Whities