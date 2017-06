Le jazz d’aujourd’hui et de demain

Musique de répertoire, le jazz est aussi une musique vivante et créative, comme en témoigne notre sélection du jour. Voici quelques exemples de l’inspiration des jazzmen d’aujourd’hui et de demain. A commencer par le musicien angevin Renaud Gabriel Pion, qui vient de sortir un nouvel album « New York Sketches » sur le label DUX jazz.

Photo : Renaud-Gabriel Pion (ph. Jérôme Sevrette)