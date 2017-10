05 Mélodub – Groove Session

Samedi dernier se produisait Chinese Man au Zenith de Nantes, il était donc évident de faire un point sur ce set aujourd’hui dans Mélodub, accompagné de 3 titres en mode groove session.

Nous annoncerons les événements à venir dans l’Ouest, avec une date couverte pour Radio Campus Angers. Vous écouterez une mini selecta Dub Français, pour ensuite danser sur un bon Ska. Vous découvrirez le remix Dub For Syria du jour, avec plus d’infos sur la venue de l’homme derrière ce projet: JeanPaulDub, et finirez l’émission sur de la Jungle pour ajouter un maillon à la chaîne Mélodub !