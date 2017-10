04 Previously on Breaking Bad

On s’énerve un peu dans ce podcast ! Le Dubstep fait son entrée dans Mélodub, histoire de se défouler. Mais que les puristes se rassurent, on s’attaque au label Jarring Effects, en passant d’abord par une revue sur le producteur Brain Damage. Comme d’habitude, on retrouvera du classique, mais en plus, une chronique en mode Breaking Bad avec 3 titres de l’excellente B.O tirée de la série légendaire. Et enfin, votre remix de la compile Dub For Syria, qui cette fois, est concoctée par votre serviteur Lus. PEACE ALL AROUND THE WORLD !