02 Dub For Syria, Dub humanitaire….

Nouvelle édition de Mélodub ! Avec un récapitulatif des soirées du week end passés (Angers Dub Club, 20 ans de Zenzile), une selecta riches, variées et de différents horizon, ainsi que le coup de coeur de la semaine. Enfin nous commencerons à présenter le projet Dub For Syria, la compilation Dub humanitaire, lancé il y a bientôt un an par l’artiste JeanPaulDub. Décollez, et ne redescendez plus !