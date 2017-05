29 Spéciale LENPARROT

J’ai eu la chance de rencontrer Lenparrot avant son concert le jeudi 18 Mai au Pop-Up du Label à Paris.

Passionné et très disponible, cet artiste partage son univers avec un amour et une conviction hors du commun.

Des titres dans un style pop-minimal, avec une ligne de conduite et d’écriture simple mais toujours efficace.

Après ses EP Aquoibonism et Naufrage, le nantais sortira son premier album « And then he… » en Octobre prochain.