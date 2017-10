S2E03 Mighty Mo Rodgers et Baba Sissoko

Allez ce soir, on écoute du BLUES et on fait le lien entre l’Afrique et l’Amérique. De l’ancien rituel du conteur africain, incarné par Baba Sissoko, et le blues mojo de Mighty Mo Rodgers est né « Griot Blues« . Sortie le 13 octobre chez One Root Music, la Baroudeuse en profite pour présenter chacun des deux musiciens et ce disque brillant et aux sonorités variées !

Egalement dans l’émission :

La malienne qui s’est fait remarqué par le label New Yorkais Clermont Music : Leila Gobi. Son deuxième album « 2017 » est sortie le 2 octobre et sonne « transe électro touareg ».

Les français et angevins Guillaume (Violoncelle) et Matthieu (accordéon) avec leur projet TCHORBA! Partis en 2012 en camion vers l'est, ils reviennent avec des portraits de gens en musique, et nous emmène avec « Autour de Nous les Lointains » aux balkans, en Turquie, en Russie ou encore au Kazakhstan… (Sortie le 29 octobre. Ils seront en concert le 29 octobre à Tiercé)

(Crédit Photo : MIghty Mo Rodgers et Baba Sissoko, par One Root Music)