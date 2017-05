13 Oumou Sangare

Bonsoir, bonsoir !

Vous le savez on aime l’Afrique ! On a déjà parlé de l »Ethiopie avec Girma Beyené, de la Tunisie avec Bargou 08, aujourd’hui je vous emmène… au Mali ! Et oui encore ! Il y a eu dans cette émission : Tamikrest, Cheick Tidiane Seck, Fatoumata Diawara… Et il y a ce soir Oumou Sangare !

Son album « Mogoya » est sorti ce vendredi 19 mai chez No Format. Oumou, l’ambassadrice du Wassoulou à découvrir…

Et ailleurs dans le Monde :

Janka Nabay, exilé aux USA, est né à Sierra Leone, en Afrique de l’Ouest Son album « Build Music » (sortie sur Luaka Bop) revendique la Bubu Music ! Au programme synthétiseurs entêtants et tempo frénétique !

» (sortie sur Luaka Bop) revendique la Bubu Music ! Au programme synthétiseurs entêtants et tempo frénétique ! Dat Garcia, est latine et a sorti en avril « Malecuda » sur le label ZZK records. L’argentine fait partie de cette nouvelle génération de musiciens qui explorent leurs racines avec de nouvelles technologies. Le son de Dat Garcia : sorte de Folk-futuriste.

A la semaine prochaine, et ouvrez grand vos oreilles !

L.C

(Photo : Oumou Sangare par Benoit_Peverelli)