09 Ondatrópica & Cumbia !

Hello la compagnie ! La Baroudeuse est de retour après deux semaines d’absence avec de la musique ensoleilllée ! Ensoleillée, comme le ciel d’aujourd’hui et comme celui qui se trouve au dessus de la Colombie ! On traverse donc l’océan Atlantique ce soir pour attérir en Amérique du Sud et pour découvrir le groupe créé par Mario Galeano et Will Holland alias… Quantic : Ondatrópica !

Ondatrópica, c’est une quarantaine de musiciens d’origines et de générations différentes. Ce qui donne un second et nouvel album bourrés d’influences : « Baile Bucareno » (sortie sur Soundway Records en février). A noter que le disque a été enregistré à Bogota et à l’ancienne île de Providence. Deux endroits contrastés mais unis par leur réputation en tant que pôles musicalement créatifs.

Au programme également : une pause sur les californéens de JUNGLE FIRE avec leur second album : « Jambú » sortie en février sur Nacional Records et en vinyle sur l'excellent « Colemine Records« . On s'arrêtera également sur les français et locaux de PASSION COCO qui ont sortie en mars le 1er opus « Sudor y Arena » sur le label angevin « MaAula Records« .

Cumbia, Chicha, et même Afro-Funk et Soul-Funk. aux sonorités latines…. c’est l’ambiance de cette émission.



Bonne écoute et bon voyage…!