39 Summer Session – La lourdeur dans la musique

Ce soir, c’est émission spéciale de deux heures avec les copains d’American Stoner Hysterie pour leur dernière.

Au programme de la soirée :

– Une playlist Stoner et Metal

– Des petits débats

– La chronique historique de Balou

– Le coup de coeur brutal de François

– Et une petite interview de Clément et Stan de Witchfinder

On remercie Ben et Pierrick pour la technique de l’émission, Balou et François pour leurs chroniques, et Clément et Stan de Witchfinder pour avoir répondu à nos petites questions.