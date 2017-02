C’était la première émission !

Hello!

J’étais un peu intimidé, j’ai fait de mon mieux mais ça a du s’entendre. Il y avait longtemps que je n’avais pas eu l’occasion d’animer une émission de radio, et l’invitation de Radio Campus me touche particulièrement.

J’essayerais chaque mois de vous faire découvrir des artistes de mon label, Ego Twister records, des sorties de labels dont je me sent proche, comme quelques vieilleries des 60 dernières années qui m’inspirent. Des musiques étranges, rythmées, sauvages, synthétiques ou non, toujours sincères, de la pop du futur, aventureuse et unique.

Comme j’aime les disques, ceux qui sont ronds et durs, je vous donnerais aussi toujours les liens pour retrouver ces disques, ici-même, et j’espère que vous les aimerez comme je les aime!

Cette première émission était consacrée à quelques sorties de 2013, qui m’ont tellement fait plaisir que j’en ai passé deux extrait pratiquement à chaque fois ! Bon, ok, il y avait aussi un peu d’autopromotion…

Bises,

Yan