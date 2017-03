v07.0 // Pink elephants are everywhere! You gotta help me, Senator!

Yo les kids, aujourd’hui on sort les pantalons cargos, les slip-on et les bandanas, puisqu’on retourne en plein changement de millénaire avec Tony Hawk’s Pro Skater 4.

Sorti en 2002, cet épisode sera le dernier de la série à comporter la mention Pro Skater et marque ainsi une étape dans une saga définitivement ancrée dans les années 90, à la fois en se faisant le porte-étendard de la culture sk8board et en aidant à la populariser, mais aussi parce que les aventures des trublions de Neversoft sont représentatifs de l’évolution du jeu vidéos dans ces années-là, du studio parti de nulle part à l’avènement des acteurs tiers de l’industrie tels qu’Activision, producteurs du jeu.

Le succès de cet opus est à la fois dû à un gameplay peaufiné au fil des épisodes et à un level design qui pousse à l’exploration, mais aussi à une bande-son qui sent les dessous de bras et qui fait très bien le taf en mêlant tubes hip-hop et punk-rock.

Alors tentez de poser votre 360 Varial McTwist, c’est parti pour un nouvel épisode de Des Bits et des Beats!