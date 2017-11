BEATSCAPE 04/11/2017

# Artist Track Album Label

01 L’AMOUR FOU Sunday Haze Dujuan Smallville

02 DJ AAKMAEL Dahlin’ (Leon Revol remix) Organik Monologues

03 NICHOLAS Rara Lake Lonnie’s Reprise Church

04 MANIK That Hustle UNDERGROUNDKNOWLEDGE (Explicit) Ovum

05 CRACKAZAT Life Is Rainbow Fantasia Local Talk

06 WOODY BIANCHI & BLACK CONNECTION Keep Doin’ It (Opolopo remix) Keep Doin’ It (Opolopo Remixes) TR

07 PROSPECT PARK Till You Surrender (DJ Fudge Disco mix) Till You Surrender Z Records

08 DJ CLEO Native Get Down (feat Kreative Natives) Eskhaleni 11 Will Of Steel Productions

09 Extrawelt Fear Of An Extra Planet (Original Mix) Fear Of An Extra Planet Cocoon Recordings

10 DJ HELL Anything, Anytime (Alican remix) Anything, Anytime (Remixes Part #1) International DeeJay Gigolo

11 O’FLYNN Pluto’s Beating Heart Pluto’s Beating Heart Ninja Tune

12 HONEY DIJON Lift The Best Of Both Worlds Classic

13 CANBLASTER Invoc Dolemn (Canblaster live In The Studio At 3AM) Continue! (Remixes) Pelican Fly

14 DUSKY LF10 Square Miso 17 Steps

15 XXXY OO SH Xxxy Ten Thousand Yen

16 Kevin Saunderson & KiNK Idyllic (extended mix) KMS 30th Anniversary EP KMS

17 ROBERT DIETZ Vitello Tornado TBT005 Truth Be Told

18 TIGA vs AUDION Stabbed In The Back (Dexter remix) Nightclub EP Remixes Turbo Recordings

19 BLAME Haunted Paranoid [Re]Sources

20 SPATIAL A Music Of Sound Systems (Yilan remix) A Music Of Sound Systems Infrasonics

21 LUCINATE Around About Metaphysical Modes King Deluxe

22 CID RIM ZAnnder Material LuckyMe

23 SWEATSON KLANK Strung Out (feat King Of Nothing & Maralisa) Then I Was Me EP Friends Of Friends