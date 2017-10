3 Claire Supiot vise Tokyo 2020

F1, foot, et le McGyver du cyclisme français sont évoqués par les chroniqueurs du soir. Claire Supiot revient sur ses ambitions pour le futur.

. Camille s’exprime sur la deuxième victoire du Néerlandais Max Verstappen en Malaisie, et sur nos français évidemment. > CHRONIQUE

. Gilles signe son grand retour dans l’émission et nous parle du foot local, avec Le Champion’s Project du Mans FC notamment….. > CHRONIQUE

. Martin s’est intéressé au dopage technologique dans le cyclisme, avec le premier cas avéré en France lors d’une course départementale. > CHRONIQUE

. Notre invitée Claire Supiot répond aux questions de Mark, et évoque son parcours exceptionnel sur les ondes de Campus. Un moment pour rappeler que le sport provoque des émotions singulières. > INTERVIEW

On se retrouve dès la semaine prochaine où l’on parlera eSport avec l’association angevine Same Blood E-sport, et Dieu sait que ça va ruer dans les brancards… Alors, sport ou pas?

Rendez-vous mercredi à 20h sur le 103!