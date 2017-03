21 Et ainsi naquit l’Etoile Angers Basket

21e journée de la saison pour l’équipe de TGC, malmenée par La Dalle Angevine lors d’un match de foot indoor lundi. Loin d’être abattue, elle fait le tour de l’actu locale mais pas que avec pas mal de sports plutôt peu médiatisés. Cette 21e émission est une post-stage. En effet, dès mercredi prochain, Sacha, Nico et Clem s’absenteront pour un mois et demi laissant l’expert Mark aux commandes.

< De retour de stage chez Auto Hebdo, Mark nous parle de la saison 2017 de Formule 1 qui arrive à grand pas. Des petites infos moto en prime.

< Marine Lesourd, joueuse à l’Angers Club Bowling est la fille du champion d’Europe Maurice Lesourd, pionnier de la discipline. A son tour, elle est présélectionnée avec le collectif France et marche ainsi sur les traces de son père, du haut de ses 17 ans. Interview par téléphone.

< Le faux-basque Sacha nous livre sa dernière chronique sur le tournoi des VI Nations après la victoire face à l’Italie et avant le match contre les Pays de Galles.

< Les championnats de France de kayak auront lieu au Lac de Maine d’Angers le 25 et 26 mars prochain. Entretien téléphonique avec Jean Pierre Nauleau, président du club de canoë-kayak Angers.

< Actu du week-end en bref par Clément

< Angers BC et l’Etoile d’or Saint Léonard fusionnent et donnent naissance à l’Etoile Angers Basket. L’entente jouera son premier match en septembre prochain et vise la ProB avant 2020. Le co-président Jean-Jacques Grossin est l’invité de TGC. Interview

< Autre fusion cette fois très surprenante : celle du Racing Métro 92 et du Stade Français en rugby. Une décision aussi ahurissante qu’inattendue qui amène sur une grève de joueurs. Qu’en pensent nos chroniqueurs ? Débat