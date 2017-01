12 Angers, ville la plus sportive de France !

L’équipe de Ta Gueule Coubertin reprend la barre dès le 4 janvier. La première de 2017 accompagnée par Cyrille Porcher, gérant de la salle de sport STATION FOCH et Monsieur 100 % Immersion, Olivier Taveau. On vante notre ville, Angers, désignée la plus sportive de France en décembre dernier.

< Florent revient sur cette enquête qui fait d’Angers, la ville la plus sportive de France. Est ce vérifié, mérité ? Notre Scotty est toujours le premier pour parler de sa ville Amour.

< Germain est parti à Station Foch, cette nouvelle salle « middle class » située Avenue Foch et qui fait un carton au niveau des entrées. Reportage.

< Cyrille Porcher, gérant de Station Foch, nous parle de son bébé, de la concurrence des salles de sports à Angers et tout ce qui tourne autour.

< La centième du Body Pump fait le tour du monde. Cyrille Porcher organise une journée spéciale le 14 janvier, salle Athlétis aux Ponts de Cé. Quel est le programme ? Il nous l’expose.

< Samedi 7 janvier au soir, l’UFAB fait son entrée dans sa nouvelle maison, l’Arena de Trélazé. La marque La Dalle Angevine organise un rassemblement de supporters angevins pour soutenir les filles de Brito de Sousa dans le derby contre Nantes. Marie Mané, joueuse de l’UFAB, est au téléphone dans TGC.

< Olivier Taveau a testé presque tous les sports angevins pour son émission 100% immersion. Il fait le tour de son expérience, avec son phrasé légendaire et son sens de l’humour inégalable.