18 Terrorisme et mondialisation

La conférence que vous allez entendre dans ce Rendez Vous Confluences porte sur le thème « Terrorisme et mondialisation ». Elle a été organisée le 11 octobre 2016 à la Maison de la Recherche Germaine Tillion dans le cadre des Mardis de Confluences, un cycle de conférences gratuite et ouverte à tous publics en place depuis plusieurs années. Chaque année, un thème est mis en avant. Pour l’année 2015-2016 il s’agissait de se questionner au lendemain des attentats de janvier 2015 sur ces derniers à travers un cycle intitulé « Où est Charlie ? ». Au cours de l’année 2016-2017, ce questionnement s’est prolongé avec le cycle « L’Après-Charlie ». C’est dans le cadre de ce cycle qu’a eu lieu la conférence que vous allez entendre.

L’intervenante, Jenny Raflik, est enseignante-chercheuse en histoire contemporaine à l’Université de Cergy-Pontoise et spécialiste de l’histoire du terrorisme. Elle a publié en 2016, aux éditions Gallimard, un ouvrage intitulé « Terrorisme et mondialisation » qu’elle présente lors de cette conférence. Elle développe une approche historique du terrorisme, et qui questionne la relation entre le terrorisme et la mondialisation du XIXe siècle à aujourd’hui.

Nous remercions la SFR Confluences, Christine Bard, Marion Cornu et l’Université d’Angers de nous mettre à disposition leurs enregistrements et de permettre cette émission.