17 Re-découvrir René Bazin

Les deux conférences que vous allez entendre dans ce Rendez Vous Confluences sont extraites du colloque « Re-découvrir René Bazin » qui s’est tenu du 10 au 12 mars 2016 aux Archives départementales de Maine-et-Loire. Il a été organisé par ces archives ainsi que l’association des amis de René Bazin, en collaboration avec l’Université Catholique de l’Ouest et le laboratoire CERIEC de l’Université d’Angers. René Bazin est un écrivain originaire d’Angers. Il était à la fois juriste, professeur de droit, romancier, journaliste, historien et auteur de récits de voyages. Il a notamment enseigné le droit à l’Université Catholique à Angers.

Vous allez entendre:

– Alain Lanavère, qui a enseigné la littérature française à l’Université de Paris-IV Sorbonne et est aujourd’hui professeur à l’Institut Catholique d’Études Supérieures de La-Roche-sur-Yon. Il s’attache à nous présenter le début de la carrière littéraire de René Bazin et les quatre premiers romans qu’il a publié entre 1884 et 1892, Stéphanette, Ma tante Giron, La sarcelle bleue et Une tache d’encre.

– Martine Taravel, docteur ès lettres à l’université d’Angers. Elle a également écrit, en 1978, un essai littéraire intitulé « Les Bazin et la Province d’Anjou ». Dans son exposé, « René Bazin et Hervé Bazin : deux écrivains, un terroir ». Martine Taravel nous parle des racines communes de René Bazin et d’Hervé Bazin et de l’influence que leur territoire d’origine a eu sur leurs œuvres. Hervé Bazin est le petit neveu de René Bazin. Tout comme lui il est originaire d’Angers et est écrivain. Une de ses œuvres les plus connues est Vipère au poing, roman autobiographique paru en 1948.

Nous remercions la SFR Confluences, Christine Bard, Marion Cornu et l’Université d’Angers de nous mettre à disposition leurs enregistrements et de permettre cette émission.