05 La Colonisation en Europe

Aujourd’hui, le thème est la colonisation.. Nous vous proposons deux conférences extraites de la journée d’étude « Histoire, mémoire et héritage de la colonisation en Europe », qui s’est déroulée le 25 janvier 2013 à la Maison de la Recherche Germaine Tillion, située sur le campus de Belle-Beille.

Cette conférence a été organisée dans le cadre des activités de l’axe « Citoyenneté et identités » du Réseau régional de recherche « DCIE, Dynamiques citoyennes en Europe ».

Ce programme de recherche pluridisciplinaire qui s’est tenu de 2010 à 2013 avait pour but de fédérer les recherches de plusieurs laboratoires ligériens autour de la problématique commune des « dynamiques citoyennes », elle-même articulée sur deux axes convergents : «laïcité et religions» ; et «citoyennetés et identités».

Plusieurs laboratoires en faisait partie, notamment le laboratoire de recherche 3L.AM (Le Laboratoire Langues, Littératures, Linguistique des universités d’Angers et du Maine) qui est à l’origine de cette journée d’étude.

Avec :

Yves Denéchère est professeur d’histoire contemporaine à l’Université d’Angers. Il travaille notamment sur l’enfance, la jeunesse et la question de l’adoption internationale. Il est directeur du programme de recherche CERHIO (Centre de Recherches Historiques de l’Ouest) et Coordinateur scientifique du programme pluridisciplinaire EnJeu[x] Enfance et Jeunesse.

Elsa Broudic, doctorante du laboratoire 3L.AM Angers en 2013. de réagir sur la thématique « Histoire, mémoire et héritage de la colonisation en Europe »,, elle a participé à la conférence « L'accès à la citoyenneté des peuples « inférieurs », c'était le 25 janvier 2013 à la Maison de la Recherche Germaine Tillion, située sur le campus de Belle-Beille.

