04 Les intercommunalités XXL

Aujourd’hui, on s’intéresse au terme d’intercommunalité et plus exactement « intercommunalité XXL ».

Quoi ? Les intercommunalités XXL sont des intercommunalités qui regroupent au moins 50 communes et qui se caractérisent de ce fait par leur taille.

Vous allez entendre différentes interventions enregistrées lors du colloque « Quelle gouvernance pour les intercommunalités XXL ? », qui s’est déroulé les 15 et 16 mars dernier à la Faculté de Droit, Économie et Gestion. Ce colloque était organisé par le Centre Jean Bodin (laboratoire de recherche en droit et science politique, de l’Université d’Angers), sous la direction scientifique de Martine LONG, maître de conférences HDR (habilité à diriger les recherches) en Droit Public à l’université d’Angers. Il a été aussi élaboré avec de nombreux partenaires : l’AdCF, l’AFDCL, l’ADGCF, le CNFPT (délégation Pays de la Loire et INSET Angers), le GRALE, l’IFSA Ouest, le conseil de développement de la région d’Angers et la ville d’Angers.

Avec :

Floriane Boulay : Responsable des affaires juridiques de l’AdCF (L’Assemblée des Communautés de France, c’est la fédération nationale des élus de l’intercommunalité), elle est intervenue autour de la conférence « L’intercommunalité aujourd’hui, bilan et enjeux » . l’idée était de faire un état des lieux de l’intercommunalité, de voir l’évolution de l’intercommunalité et dresser un bilan pour envisager des perspectives d’évolution.

Daniel Raoul , Sénateur de Maine et Loire.

, Sénateur de Maine et Loire. 3 étudiants en Master 2 droit des interventions publiques (DIP) à l’Université d’Angers.

Bonne écoute !