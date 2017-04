03 « Concilier écologie et paysage : débat autour d’une nouvelle esthétique »

Pour la troisième émission des Rendez-vous Confluences de l’UA, on vous propsoe de revenir sur la conférence qui a eu lieu le 28 janvier 2016 à la Maison de la Recherche Germaine Tillion, dans le cadre des « Séminaires du paysage 2015-2016 ».

Les « Séminaires du paysage » : c »est une conférence par mois, avec une thématique différente sur le paysage à chaque fois. Ces séminaires sont organisés par AgroCampus Ouest Angers, (école spécialisée en horticulture et en paysage) et l‘ESO (qui est un laboratoire de recherche « Espaces et SOciétés », sous la double tutelle du CNRS et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce laboratoire est réparti sur cinq sites de recherche, dont un est à Angers).

C’est Loïc Fel que vous allez entendre sur le thème « Concilier écologie et paysage : débat autour d’une nouvelle esthétique ».

Loïc Fel est philosophe. Il est responsable du développement durable de l’agence BETC (qui est une agence de publicité et de communication). Il a aussi cofondé en 2008 COAL (coalition pour l’art et le développement durable), qui cherche a mobilisé différents acteurs sur les enjeux sociétaux et environnementaux et accompagne l’émergence d’une nouvelle culture de l’écologie.

(Une émission animée par Lucie C.)