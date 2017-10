Sébastien Château, la Maison pour Tous et le ciel jaune.

On est le 17 octobre, et aujourd’hui, on rencontre Sébastien Château boxeur full-contact senior angevin. On parle de son parcours et des championnats de boxe 2017. On écoute ensuite un reportage à la Maison pour Tous à Monplaisir où Antoine Thibaud le régisseur et médiateur culturel nous parle de la programmation pour la saison 2017-2018.

Pour répondre à nos questions :

Sébastien Château , boxeur full-contact angevin.

, boxeur full-contact angevin. Antoine Thibaud, régisseur et médiateur culturel à la Maison pour Tous de Monplaisir.

Également au programme :

La chronique scientifique de Quentin Daveau.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !