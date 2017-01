Programmation du Joker’s Pub, et MOTR

En ce 02 janvier, on parle de la programmation de janvier du Joker’s Pub, ainsi que de la websérie documentaire « Music On The Road »

Pour répondre à nos questions :

Jocelyn , programmateur du Joker’s Pub

Benoit Pergent, un des réalisateurs de la websérie documentaire Music On The Road

Au programme également :

La reportage sur l’association La Boîte à mots, réalisé par Camille

Le billet d'humeur de Denis des Imposteurs

Quentin était à la réal’, Etienne à la prog’.