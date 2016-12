Petits Formats, et Music On The Road

En ce 08 décembre, on parle de l’exposition « Les Petits Formats » de l’Espace d’Art Contemporain A Vous De Voir, ainsi que de la websérie documentaire « Music On The Road ».

Pour répondre à nos questions :

Magali Bruneau , Coprésidente de l’ Espace d’Art Contemporain AVV

, Coprésidente de l’ Espace d’Art Contemporain AVV Benoit Pergent, un des réalisateurs de la websérie documentaire Music On The Road

Au programme également :

La chronique politique de Maxime

L’agenda du week-end de Thibault

