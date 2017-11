Nuit des Etudiants, Junior UCO Conseil & les Imposteurs

On est le lundi 27 novembre, et aujourd’hui on rencontre Camille et Alexis de la Junior UCO Conseil, la junior entreprise de l’Université Catholique de l’ouest. Ils ont remporté « The Battle » organisé par le CCI Maine-et-Loire lors de la Grande Aventure d’Entreprendre le mardi 7 novembre 2017.

On rencontre également Chantale Dilé, médiatrice culturelle au Musée des Beaux Arts d’Angers. Elle nous parle du programme et de l’organisation de la Nuit des Etudiants qui se déroule ce jeudi 30 novembre au Musée d’Angers.