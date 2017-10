Le projet Thélème, les objets connectés et l’espace goût framboise

On est le mardi 24 octobre, et aujourd’hui, on parle du Projet Thélème porté par Didier Boisson. Il se focalise sur la période bac-3/bac+3, c’est-à-dire le passage du lycée au diplôme de licence et vise à « mieux orienter les lycéens et à accompagner davantage les étudiants ». Yasmine est également allée à la rencontre des angevins pour parler de leur rapport aux objets connectés, en plein milieu du WEF (World Electronic Forum) qui se déroule à Angers du 24 au 28 octobre.

Pour répondre à nos questions :

Didier Boisson, enseignant chercheur en histoire à l’Université d’Angers et porteur du projet Thélème.

Également au programme :

La chronique scientifique de Quentin.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !