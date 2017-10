Le Festival D et les Imposteurs

On est le lundi 23 octobre, c’est le premier jour des vacances, Yasmine est malade et Paul est au cinéma à l’heure de l’émission.

Aujourd’hui, on parle du Festival D qui s’est déroulé les 21 et 22 octobre au Quai d’Angers à travers un reportage. L’événement ouvrait ses portes le temps d’un week-end pour faire découvrir au public l’univers des robots, des machines à imprimer en 3D, des jeux interactifs et autres projets scientifiques ou artistiques.

Également au programme :

La chronique de Max des Imposteurs.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !