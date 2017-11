L’association Païpaï, l’agenda de la semaine & la déglingue hebdo

On est le jeudi 2 novembre, et aujourd’hui, on reçoit Hugo et Morgane, en service civique à l’association Païpaï. Ils nous parlent de la Journée Porte Ouverte qui se déroulera ce samedi. Au programme: présentation de l’association, de ses intervenants et de leurs activités proposées (beatbox, art visuel, percussion ou encore du numérique).