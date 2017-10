L’application SAMMY et le Grand Théâtre d’Angers.

On est le mercredi 18 octobre, et aujourd’hui, on parle de l’application SAMMY, une appli qui accompagne « SAM » le conducteur désigné lors des soirées. Celui gagne ensuite des récompenses pour le remercier d’avoir reconduit ses amis en toute sécurité.

Pour répondre à nos questions :

Julien Béliard, l’un des fondateurs de l’application SAMMY.

Également au programme :

Lucie et sa chronique patrimoine.

et sa chronique patrimoine. La revue de presse d’Axel.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !