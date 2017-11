La Velociraptora Histriónica, Jardin des Plantes & journée du refus de la misère

On est le mercredi 15 novembre, et aujourd’hui on rencontre Simon du collectif La Marge et les auteurs Corine Lagenebre et Francis Krembel. Il a pour vocation la fabrication artisanale et la promotion d’oeuvres littéraires et graphiques. On y discute de la sortie de La Velociraptora Histriónica. En fin d’émission, on écoute un reportage sur la Journée du Refus de la Mière.