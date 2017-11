La compagnie LOBA & les rites funéraires à travers le monde

On est le mardi 31 octobre, et aujourd’hui, on reçoit Annabelle Sergent, directrice de la Compagnie LOBA pour parler de « Waynak« , une pièce de théâtre, qui se répète en ce moment en résidence à Saint Barthélemy.

Pour répondre à nos questions :

Annabelle Sergent, directrice de la Compagnie LOBA.

Également au programme :

La chronique patrimoine de Lucie « Spéciale Halloween » sur les rites funéraires à travers le monde.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !

Crédit photo : Delphine Perrin