Jeunes et Citoyens, CD pour enfant, les plantes & les aborigènes d’Australie

On est le mardi 28 novembre, et aujourd’hui on rencontre Arnaud Brailly qui vient nous parler du Forum « Jeunes et Citoyens ! » organisé au J « Angers Connecté Jeunesse » ce vendredi 1er décembre.

On rencontre également Valentin Rossignol en M2 MEEF qui vient nous parler de son projet de groupe de créer un CD pour enfant.