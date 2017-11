J’économise, Foire St-Marin, Pont de la Basse-Chaîne &

On est le mercredi 22 novembre, et aujourd’hui on rencontre Pascale Fredj, du J « Angers Connecté Jeunesse ». On parle de l’événement « J’économise » du samedi 25 novembre 2017 de 14H à 18H, avec au programme: vide-dressing, ateliers cuisine et dégustation de produits bio, réparation de smartphones et ordinateurs, conseils pour entretenir et équiper son logement…

On écoute également une interview de Antoine Gomes, passionné de la Foire St-Martin.